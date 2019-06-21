Balıkesir'de uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

BALIKESİR'in Balya ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yapılan çalışmalar sonucunda R.C. ve Y.C. adlı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptıklarını tespit etti. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 90 kök kenevir bitkisi, 82 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca ve 1 ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait 23 mermi ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.



Kaynak: DHA