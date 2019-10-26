Balıkesir'de uyuşturucu satıcısı tutuklandı

26.10.2019 11:20

Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu madde sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Alınan bilgiye göre Edremit Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekiplerince bir süre takibe alınan ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen M.A. (40) isimli şüpheli, satışa hazırladığı uyuşturucu maddeleriyle birlikte kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının üzerinde yapılan aramada 31.42 gr sentetik kannabinoid maddesi (bonzai) ile 4 bin180 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A. emniyette ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA