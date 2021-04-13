Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı / Hakan Firik - Haberler | Güncel
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda kovalamaca sonucu yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda kovalamaca sonucu yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bursa'dan piyasaya sürülmek üzere yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği istihbaratına ulaşan Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphelilerin kullandığı aracı belirledi.

İlçe girişindeki uygulama noktasında polislerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, aracıyla kaçtı. Uzun süren kovalamaca sonucunda şüpheli araç, Havran ilçesi kırsal Çamdibi Mahallesi'ndeki bir zeytinlik içinde durduruldu.

Aracı bırakarak yaya olarak kaçmaya devam eden şüpheliler, narkotik polislerince yakalandı. Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada 590 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili S.C.T, İ.S. ve Z.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden İ.S. ve S.C.T. çıkarıldıkları tutuklandı, Z.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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