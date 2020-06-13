Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 2 ruhsatsız tabanca ile 30 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerden 5'inin emniyetteki işlemleri sürerken, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA