Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

AA, İlkan Toprak - Güncel
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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir'de uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik operasyonda 9 zanlı yakalandı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik operasyonda 9 zanlı yakalandı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karesi ilçesinde belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bu adreslerde yapılan aramalarda 115 gram metamfetamin, 40 gram kubar esrar, 18 gram kenevir tohumu, 55 sentetik uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca, bir av tüfeği, 122 fişek, 2 şarjör ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 9 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, firari bir zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

AA / İlkan Toprak - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Balıkesir, Güncel, Haber

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