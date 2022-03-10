BALIKESİR - Uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı - Haberler

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BALIKESİR - Uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı

AA - Güncel
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Altınoluk Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 10 şüphelinin adreslerinde arama yaptı.

Narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramalarda, 126 gram metamfetamin, 150 gram kubar esrar, uyuşturucu kullanımına yarayan 6 aparat, tabanca, 2 av tüfeği, 50 kartuş, 11 tabanca mermisi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin lira ele geçirildi.

Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüpheli ise aranıyor.

BALIKESİR - Uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı

BALIKESİR - Uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı

BALIKESİR - Uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı

BALIKESİR - Uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı

BALIKESİR - Uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı

BALIKESİR - Uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı

AA / Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Balıkesir, Edremit, Güncel, Haberler

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