Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
21.05.2020 11:08 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:24
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını sürdüren Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıların adreslerine operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda yakalanan 9 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda 55 uyuşturucu hap, 25 gram esrar, 11 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA