Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Haberler

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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

AA, Hakan Firik - Güncel
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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Havran ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Havran'da örgütlü olarak uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 6 şüphelinin ikametleri ve iş yerlerinde arama yapıldığı bildirildi.

Yapılan aramalarda, 510 gram metamfetamin, 2 gram kubar esrar, 1 gram kenevir tohumu, 2 sentetik uyuşturucu hap, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 12 fişek ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Hakan Firik - Güncel

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Balıkesir, Jandarma, Güncel, Haberler

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