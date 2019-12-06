Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
Balıkesir'de, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'de, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik 4 operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 39,2 gram esrar ve 289 uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.