Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir'de, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

06.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:26
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

'de, ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik 4 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 39,2 gram esrar ve 289 uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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