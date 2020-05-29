Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
29.05.2020 17:35 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:44

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürülüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı operasyonlarda A.N, M.S, B.D, M.E. ve G.G'yi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda 35 gram metamfetamin, 130 gram esrar, 190 gram bonzai, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 8 kartuş ve 1 hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6950 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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