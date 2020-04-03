Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
03.04.2020 12:26 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:26
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
Kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon başlatan Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 kişiyi yakaladı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 5 ekstasy ile 104 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA