BALIKESİR - Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Haberler
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BALIKESİR - Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

AA - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İzmir'den Ayvalık'a gelip uyuşturucu satmaya çalıştığı iddia edilen 4 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde ve otomobilinde yapılan aramada, bir miktar metamfetamin ve 529 sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 950 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.Y. (22), Y.K. (25) ve Ö.B. (33) çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.A. (31) serbest bırakıldı.

BALIKESİR - Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

BALIKESİR - Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

AA - Son Dakika Haberleri

Uyuşturucu, Balıkesir, Hisarcık, Ayvalık, Güncel, Haber

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