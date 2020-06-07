Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
07.06.2020 08:43 | Son Güncelleme: 07.06.2020 09:02

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürülüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında zanlılara yönelik operasyon başlattı.

Operasyonda yakalanan 2 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda 16 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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