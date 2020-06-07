Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
07.06.2020 08:43 | Son Güncelleme: 07.06.2020 09:02
Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürülüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında zanlılara yönelik operasyon başlattı.
Operasyonda yakalanan 2 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda 16 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA