Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı
08.01.2021 08:59 | Son Güncelleme: 08.01.2021 09:02
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Kentte, R.K. ve D.Ç'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon başlattı.
Şüphelilerin İzmir'den uyuşturucu getirdiği öğrenen ekipler, operasyonda 300 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan R.K. ve D.Ç'nin işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın