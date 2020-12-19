Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı
19.12.2020 13:31 | Son Güncelleme: 19.12.2020 13:34
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.G ve F.K'nin ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Şüphelilerin otomobillerini durduran ekipler, yaptıkları aramalarda 100 gram esrar, 15 gram metamfetamin ile 30 sentetik hap ele geçirdi.
Gözlatına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik