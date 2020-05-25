Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
25.05.2020 23:59 | Son Güncelleme: 25.05.2020 23:59

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında önceden tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 126 sentetik hap, 20 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 50 gram esrar, 2,94 gram metamfetamin ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken diğer 11 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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