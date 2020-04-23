Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzendi.

Beş ayrı operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 10 gram sentetik uyuşturucu, 96 gram metamfetamin ve 357 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyona, narkotik dedektör köpeği Bath da katıldı.

Kaynak: AA