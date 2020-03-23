Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
23.03.2020 17:52 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:52
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte 10 kişinin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.
Şüphelilerin adreslerine düzenlenen 4 ayrı operasyonda, 14 gram bonzai, 39 gram metamfetamin, 1 tabanca ve 1 gram esrar ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA