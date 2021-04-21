Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Balıkesir'in Karesi ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonda 1 zanlı yakalandı.
Balıkesir'in Karesi ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonda 1 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, istihbari çalışmalar sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelinin üzerinde 67 gram metamfetamin ele geçirdi.
Zanlı hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak