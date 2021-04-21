Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Karesi ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonda 1 zanlı yakalandı.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonda 1 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, istihbari çalışmalar sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelinin üzerinde 67 gram metamfetamin ele geçirdi.

Zanlı hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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