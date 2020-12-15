Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu son 1 haftada 71 kişi yakalandı
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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu son 1 haftada 71 kişi yakalandı

15.12.2020 09:53 | Son Güncelleme: 15.12.2020 09:57
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu son 1 haftada 71 kişi yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri son 1 hafta içinde yaptıkları 46 çalışmada 71 uyuşturucu şüphelisini yakaladı.

Balıkesir'de polis ekipleri son 1 hafta içinde yaptıkları 46 çalışmada 71 uyuşturucu şüphelisini yakaladı. Jandarma ekiplerinin bu uygulama esnasında çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirirken adli makamlara sevk edilenlerden 2'si tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Balıkesir il merkezi ve ilçelerinde son 1 haftada uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan 46 çalışmada 71 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilenlerden, 2'i şahıs tutuklanırken, 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polisin yaptığı uygulamalar esnasında yapılan aramalarda; 361 gram esrar, 8 gram bonzai, 4 bin 760 adet ecza hap, 131 gram metamfetamin, 5 bin 540 TL para, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 43 adet fişek ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu son 1 haftada 71 kişi yakalandı
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu son 1 haftada 71 kişi yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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