Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
18.06.2020 16:01 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:54
Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Altınoluk ve Güre mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisini alan Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tespit ettiği 8 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda yapılan aramalarda, 15 kök kenevir bitkisi, 10 gram kenevir bitkisi tohumu ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA