Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

10.02.2020 23:46 | Son Güncelleme: 10.02.2020 23:46
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

'in ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, R.Y, H.Y, E.P, K.G, M.E, B.E. ve E.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 900 gram esrar, 2 av tüfeği, 1 çalıntı motosiklet ve 7 cep telefonu ele geçirildi.

Kaynak: AA
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