Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Haberler
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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 1,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 6 şüpheli de gözaltına alındıİl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbarat çalışması sonucu Bandırma'da A.D., R.E.S., E.C., N.M.K., B.K. ve A.G.

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 1,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 6 şüpheli de gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbarat çalışması sonucu Bandırma'da A.D., R.E.S., E.C., N.M.K., B.K. ve A.G.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüphelilerin adreslerine operasyon gerçekleştirdi. Araç ve adreslerde yapılan aramalarda; 3 parça halinde 1,5 kilogram metamfetamin, 22 gram esrar, tütün ve esrarla karışık sigara, 6 tabanca fişeği, uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.?


Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

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Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Son Dakika Haberleri

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