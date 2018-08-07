Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda, 500 adet ecstasy hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda, 500 adet ecstasy hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, Güre Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri S.Ç'yi durdurdu.

Şüphelinin üzerini arayan ekipler, 500 adet ecstasy hap ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak S.Ç, A.Y, P.P. ve H.K. gözltına alındı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et