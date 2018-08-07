Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda, 500 adet ecstasy hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, Güre Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri S.Ç'yi durdurdu.

Şüphelinin üzerini arayan ekipler, 500 adet ecstasy hap ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak S.Ç, A.Y, P.P. ve H.K. gözltına alındı.