Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

AA / İlkan Toprak - Haberler | Güncel
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobilin direksiyon kısmında saklanmış 26,54 gram metamfetamin maddesi ile 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobilin direksiyon kısmında saklanmış 26,54 gram metamfetamin maddesi ile 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Balıkesir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptı.

Nakotik köpeğinin de kullanıldığı aramada 2 parça halinde toplam 26,54 gram metamfetamin maddesi, 2 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 11 adet 9x19 mm çapında fişek ele geçirildi.

Araçta bulunan S.E. ve M.F. isimli şahıslar gözaltına alınırken, haklarında yasal işlem başlatıldı.

EMNİYET ŞERİDİNDE YAKALANDI HER GÜN KULLANIYORUM DEDİ

EMNİYET ŞERİDİNDE YAKALANDI HER GÜN KULLANIYORUM DEDİ

 Mansur Yavaş Ankara'daki patlamanın asıl nedenini paylaştı: Doğal gaz zannedildi ama tüp patlaması olduğu kesinleşti

Mansur Yavaş Ankara'daki patlamanın asıl nedenini paylaştı: Doğal gaz zannedildi ama tüp patlaması olduğu kesinleşti

 Fotoğraf makinesi siparişi veren adam, kutuyu açtığında çürük fındıkla karşılaştı: Bari sağlam gönderseydiniz

Fotoğraf makinesi siparişi veren adam, kutuyu açtığında çürük fındıkla karşılaştı: Bari sağlam gönderseydiniz

AA / İlkan Toprak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title