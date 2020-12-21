Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

21.12.2020 09:34 | Son Güncelleme: 21.12.2020 09:38
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 7 ayrı çalışmada 9 uyuşturucu şüphelisini yakaladı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 7 ayrı çalışmada 9 uyuşturucu şüphelisini yakaladı. Polis ekipleri operasyonlar sırasında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan 7 çalışmada, 9 şahıs yakalandı. Adli makamlara mahkemeye sevkedilen 2 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Polis ekipleri 7 ayrı çalışmada, 9 uyuşturucu şüphelisini yakaladı. Polis ekiplerinin operasyon sırasında yaptığı aramalarda; 1,25 gram metamfetamin, 495 adet sentetik ecza hap ve 7,53 gram esrar ele geçirdi. - BALIKESİR

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 09:38:34. #1.14#
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