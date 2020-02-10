Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de polis tarafından iki günde yapılan operasyonlarda 4 zanlı yakalandı.

10.02.2020 11:34 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:46
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

'de tarafından iki günde yapılan operasyonlarda 4 zanlı yakalandı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlükleri görevlilerince, uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik 48 saatte 4 operasyon gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından 4 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 9,40 gram esrar ve 8,19 gram sentetik uyuşturucu ile 104 tablet ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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