Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

10.02.2020 11:34 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:46

Balıkesir'de polis tarafından iki günde yapılan operasyonlarda 4 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlükleri görevlilerince, uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik 48 saatte 4 operasyon gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından 4 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 9,40 gram esrar ve 8,19 gram sentetik uyuşturucu ile 104 tablet ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA