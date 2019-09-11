Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa'dan Balıkesir'e gelen bir araçta uyuşturucu bulunduğu bilgisini aldı.
Ekiplerin kentin girişinde durdurarak arama yaptığı araçta 27 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.T. ve Ş.A, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.