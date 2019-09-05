Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstasyon Mahallesinde oturan A.Y'nin uyuşturucu satışı yaptığı bilgisini aldı.
Şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda 10 gram kenevir tohumu, 30 gram esrar ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Şüpheli A.Y, ekiplerce gözaltına alındı.