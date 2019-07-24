Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalık, Burhaniye ve Altıeylül ilçelerinde N.K, Z.BM ve R.K'nın uyuşturucu imal ettiğini tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 34 kök kenevir, 19 tabanca ele geçirildi.

Kaynak: AA