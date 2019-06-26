Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa'dan Balıkesir'e bir otomobille uyuşturucu getirildiği bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aracı takibe aldı.

Balıkesir girişinde durdurulan araçta yapılan aramalarda ekipler, 2 bin 520 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Ekipler, araçtaki M.K. ile M.K'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA