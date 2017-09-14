Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu

Gönen ilçesinde, gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 10 kilogram esrarla, 200 kök Hint keneviri ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Gönen İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Hasanbey Mahallesi'ndeki ormanlık arazide yaptıkları aramalarda ekili vaziyette 200 kök Hint keneviri bitkisi buldu.



Olayla ilgili olarak G.İ. (23) ve O.A'yı (21) gözaltına alan ekipler, şüphelilerin ikametinde yaptıkları aramalarda da 10 kilogram esrar ele geçirdi.



Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.