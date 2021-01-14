Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı
14.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:32
Balıkesir'de kent merkezi, Ayvalık ve Edremit ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'de kent merkezi, Ayvalık ve Edremit ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekipleri, il merkezinde 5, Edremit ve Ayvalık ilçelerinde birer operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 1,96 gram metamfetamin, 12,52 gram esrar, 1901 sentetik ecza hapı, uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp ele geçirildi.
Haklarında işlem başlatılan 11 kişiden 2'si gözaltına alındı, 2'si serbest bırakıldı.
Diğer 7 zanlının işlemleri ise sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak