Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon başlattı.

Eş zamanlı üç ayrı operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi yakaladı. Zanlıların üzerinde, ikametlerinde ve araçlarda yapılan aramalarda 9 uyuşturucu hap, 1,47 gram esrar, hassas terazi ile 1,55 gram metamfetamin ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Diğer 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA