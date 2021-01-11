Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 19 gözaltı
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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 19 gözaltı

11.01.2021 11:01 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:05
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 19 gözaltı

Balıkesir il merkezi, Burhaniye ve Bandırma ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 kişi yakalandı.

Balıkesir il merkezi, Burhaniye ve Bandırma ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik il merkezinde 5, Bandırma'da 3 ve Burhaniye'de bir adrese operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 40 sentetik ecza hapı, 7,79 gram metamfetamin, 1 gram esrar, uyuşturucu içiminde kullanılan 3 aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan 19 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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