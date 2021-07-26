Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarına 3 tutuklama
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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarına 3 tutuklama

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarına 3 tutuklama
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BALIKESİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 57 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

BALIKESİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 57 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik il merkezi, Ayvalık, Edremit, Bandırma, Erdek, Gömeç ve Susurluk ilçelerinde 42 uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonlarda 57 kişi gözaltına alındı, 472,75 gram esrar, 57,23 gram metamfetamin, 28 ecstasy hap, 193 sentetik ecza hap, 59,43 gram bonzai, 91 kök Hint keneviri, 32,83 gram Hint keneviri tohumu, 1 LSD (Liserjik Asit Dietilamid), 2 hassas terazi ve 2 av fişeği ele geçirildi.Şüphelilerden 52'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarına 3 tutuklama
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarına 3 tutuklama
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarına 3 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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