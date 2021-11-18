Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de polis ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir hafta boyunca yaptığı operasyonda 36 kişiyi yakaladı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Balıkesir'de 7-14 Kasım 2021 tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 36 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda ise 48 gram metamfetamin, 558 gram kubar esrar, 14 kök kenevir bitkisi, 250 gram kenevir bitkisi tohumu, 2 milyon 365 bin 698 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet tarihi eser niteliğinde obje, 14 adet kazı malzemesi, 1 adet tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği 47 adet tabanca fişeği, 25 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 36 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

AA / İlkan Toprak - Son Dakika Haberleri

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