Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları

AA / İlkan Toprak - Haberler | Güncel
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik il merkezi, Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde 7 uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik il merkezi, Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde 7 uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı, 6,32 gram esrar maddesi, 23,54 gram metamfetamin maddesi, 10,01 gram bonzai maddesi ve 12 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Şüphelilerden 6'sı adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Sevk edildikleri adliyede hakim karşısına çıkarılan 3 kişi ise tutuklandı.

AA / İlkan Toprak - Son Dakika Haberleri
Marmara Denizi'nde 1960 yılında beri görülmeyen orfoz balığı görüntülendi

Marmara Denizi'nde 1960 yılında beri görülmeyen orfoz balığı görüntülendi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar İbrahim Altay Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Beren Saat Düm Tek Tek Gökhan Çıra Yeşim Salkım
Spor Nihat Özdemir Arda Turan Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 11:37:50. #1.17#