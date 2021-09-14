Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları
AA / İlkan Toprak - Haberler | Güncel
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik il merkezi, Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde 7 uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik il merkezi, Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde 7 uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı, 6,32 gram esrar maddesi, 23,54 gram metamfetamin maddesi, 10,01 gram bonzai maddesi ve 12 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Şüphelilerden 6'sı adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Sevk edildikleri adliyede hakim karşısına çıkarılan 3 kişi ise tutuklandı.
AA / İlkan Toprak - Son Dakika Haberleri