Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları
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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları

Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

13.02.2020 10:50 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:50
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları

'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlık ekipler tarafından iki operasyon gerçekleştirildi.

6 zanlının yakalandığı operasyonlarda 3,7 gram, 4,44 gram sentetik uyuşturucu, birer ruhsatsız av tüfeği ve pompalı tüfek ile 6 dolu kartuş ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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