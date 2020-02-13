Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları
Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.
Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlık ekipler tarafından iki operasyon gerçekleştirildi.
6 zanlının yakalandığı operasyonlarda 3,7 gram, 4,44 gram sentetik uyuşturucu, birer ruhsatsız av tüfeği ve pompalı tüfek ile 6 dolu kartuş ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.