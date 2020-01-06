Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları

06.01.2020 13:42 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:42

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Asayiş Şubesi Motorize Ekipler Amirliği ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde çalışma yürüttü.

Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 6 zanlıyı yakaladı.

Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda 16 gram esrar, 3,60 gram sentetik uyuşturucu, 8 gram tütün-esrar karışımı uyuşturucu, 3 hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 960 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Diğer kişiler hakkında ise yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA