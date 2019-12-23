Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı.
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyonda 4 zanlıyı yakaladı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 94 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk) ve 57 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Yakalanan 4 zanlıdan 3'ü işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı, diğer şüphelinin ise işlemleri sürüyor.