Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları
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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı.

23.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:08
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları

'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyonda 4 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 94 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk) ve 57 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yakalanan 4 zanlıdan 3'ü işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı, diğer şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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