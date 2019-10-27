Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları

Balıkesir'de düzenlene uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

27.10.2019 10:36
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları

Balıkesir'de düzenlene uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl genelinde polis ekiplerinin uygulamalarında kontrol edilen kişilerden 57 uyuşturucu hap, 13,92 gram sentetik uyuşturucu, 183,34 gram esrar, 2 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 1 gram toz esrar ile uyuşturucu satışında kullanıldığı değerlendirilen 300 kilitli naylon torba ele geçirildi.

Uygulamalarda yakalanan 17 zanlı hakkında işlem başlatıldı. Mahkemeye sevk edilen bir şüpheli ise tutuklandı.

Kaynak: AA
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