Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları
Balıkesir'de düzenlene uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Balıkesir'de düzenlene uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl genelinde polis ekiplerinin uygulamalarında kontrol edilen kişilerden 57 uyuşturucu hap, 13,92 gram sentetik uyuşturucu, 183,34 gram esrar, 2 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 1 gram toz esrar ile uyuşturucu satışında kullanıldığı değerlendirilen 300 kilitli naylon torba ele geçirildi.
Uygulamalarda yakalanan 17 zanlı hakkında işlem başlatıldı. Mahkemeye sevk edilen bir şüpheli ise tutuklandı.