Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları

Balıkesir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 20 şüpheliden biri tutuklandı.

16.10.2019 15:56
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları

Balıkesir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 20 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlükleri, iki günde 8 operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 20 şüpheliden biri tutuklandı.

Operasyonda 109,17 gram esrar, 11,65 gram sentetik uyuşturucu ve 108 tablet ele geçirildi.

Kaynak: AA
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