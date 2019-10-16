Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları
Balıkesir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 20 şüpheliden biri tutuklandı.
Balıkesir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 20 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlükleri, iki günde 8 operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan 20 şüpheliden biri tutuklandı.
Operasyonda 109,17 gram esrar, 11,65 gram sentetik uyuşturucu ve 108 tablet ele geçirildi.