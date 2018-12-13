Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonları

Balıkesir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 11 aylık süreçte düzenlenen operasyonlarda 565 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülke genelinde, uyuşturucuyla etkili mücadele kapsamında, konusunda uzman personelin özverili ve gayretli çalışmaları öncülüğünde, ilçeler de dahil olmak üzere tüm personelin katılımları ile zaman zaman dedektör köpekler "Eko", "Helyus" ve "Toma"dan destek alınarak operasyonel çalışmalar yapıldığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde yapılan çalışmalarda, 2018 yılının 11 ayında, 869 olayda 1245 şüpheliye uyuşturucu madde kullanımından, 247 olayda 493 şüpheliye uyuşturucu madde ticaretinden işlem yapıldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca uyuşturucu madde kullanımından 2016 yılında 782 olayda 1179 şüpheliye, 2017 yılında ise 753 olayda 1026 şüpheliye işlem yapıldığı, uyuşturucu madde ticaretinden de 2016 yılında 107 olayda 246 şüpheliye, 2017 yılında 238 olayda 488 şüpheliye işlem yapıldığı anımsatıldı.

Öte yandan işlem yapılan bu olaylarda toplamda 565 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

Narkotik suçlarıyla operasyonel mücadelenin yanında, ailelere, öğrencilere, çeşitli kurumlardaki personellerle emniyet ekiplerine Narko-rehber projesi kapsamında 21 ayrı seminer düzenlendiği, toplamda 2370 kişiye Narko-rehber eğitimi verildiği kaydedildi.