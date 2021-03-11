Balıkesir'de uyuşturucu operasyonda 3 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Havran ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Havran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen H.A, F.T. ve F.B'yi takibe aldı.

Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler 200 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.A, F.T. ve F.B, ifade işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik