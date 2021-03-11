Balıkesir'de uyuşturucu operasyonda 3 şüpheli yakalandı
11.03.2021 19:43 | Son Güncelleme: 11.03.2021 19:46
Balıkesir'in Havran ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'in Havran ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Havran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen H.A, F.T. ve F.B'yi takibe aldı.
Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler 200 gram metamfetamin ele geçirdi.
Gözaltına alınan H.A, F.T. ve F.B, ifade işlemleri için jandarmaya götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik