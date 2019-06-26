Balıkesir'de uyuşturucu hap operasyonu

Balıkesir'de uyuşturucu hap operasyonu

BALIKESİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 2 bin 520 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Balıkesir'de uyuşturucu hap operasyonu
BALIKESİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 2 bin 520 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa'dan kente uyuşturucu hap getirileceği bilgisine ulaştı. Yolda önlem alan ekipler, otomobili durdu. Otomobilde yapılan aramada 2 bin 520 uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçtaki M.T. ve M.K. gözaltına alındı.


- Balıkesir
Kaynak: DHA
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