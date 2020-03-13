Balıkesir'de ürün fiyatlarına denetim Balıkesir Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını gerekçe göstererek fiyat artışı yapan firmalar hakkında inceleme başlattığı bildirildi.

Balıkesir Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını gerekçe göstererek fiyat artışı yapan firmalar hakkında inceleme başlattığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle bazı ürünlerde haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan şahıs ve firmalarla ilgili şikayetlerin arttığı belirtildi.

Bazı gıda, temel ihtiyaç maddeleri, hijyen ürünleri ve bazı tıbbi ekipmanlar ile ilgili olarak fiyat artışı ve stokçuluk yapmak suretiyle haksız kazanç elde eden firmalar hakkında incelemelerin başlatıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle hijyen ürünlerinde fahiş fiyat artışlarıyla karşılaşan tüm vatandaşlarımız HFA-bildirim uygulamasından şikayetlerini anlık olarak iletebilir. Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri devam etmektedir.

Diğer yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından VİMER 189 İhbar Hattı uygulamaya konulmuştur. Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığınca da bu hatta gelen ihbar ve şikayetler incelenerek gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Vatandaşlarımız, Alo 175 Tüketici Hattı,

VİMER 189 Vergi İletişim Merkezi ve Haksız Fiyat Artışı (HFA) telefon uygulaması üzerinden şikayetlerini anlık iletebilir."

Kaynak: AA