Balıkesir'de üretilen kuluçkalık yumurta ve civcivler 48 ülkeye ihraç ediliyor
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Balıkesir'de üretilen kuluçkalık yumurta ve civcivler 48 ülkeye ihraç ediliyor

Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Balıkesir'de bir firma tarafından 8 bin metrekare kapalı alanda kurulan tesiste üretilen kuluçkalık yumurta ve civcivler, 48 ülkeye satılıyor.

Balıkesir'de bir firma tarafından 8 bin metrekare kapalı alanda kurulan tesiste üretilen kuluçkalık yumurta ve civcivler, 48 ülkeye satılıyor.

Beyaz et, yem, civciv ile kuluçkalık yumurta sektörlerinde faaliyet gösteren şirket, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesisini martta faaliyete geçirdi.

İhracat geçmişi 1980'li yıllara dayanan firma, bu tesiste yılda 130 milyon yumurta, haftada 2 milyon civciv üretiyor.

Has Tavuk Damızlık Civciv Bölümü Genel Müdürü Müfit Yavuz, AA muhabirine, Balıkesir'deki civciv kuluçka merkezi yatırımını 1 yılda tamamlayıp üretime geçtiklerini söyledi.

Tesisin büyük kapasiteli modern bir kuluçkahane olduğunu belirten Yavuz, "Burada 1 günlük civciv üretiyoruz. Üretim sürecinde çıkarttığımız canlı civcivlerimizin ülkemizin çeşitli yerlerinde yetiştirilmesini sağlayıp daha sonra Susurluk'taki günlük 200-220 bin adet ile 450 ton kesim kapasitesine sahip işletmemize gönderiyoruz." dedi.

Yavuz, tam kapasiteyle çalışmaya başladıklarını, tesis ve diğer kuluçkahanelerde yılda yaklaşık 350 milyon kuluçkalık yumurta yetiştirdiklerini anlattı.

Damızlık da ürettiklerini bildiren Yavuz, "Buradaki tesise günlük veya günaşırı özel araçlarla yumurtaları nakledip ekibimizle gerekli kontrolleri yaptıktan sonra makinelerde 21 günlük kuluçka sürecini başlatıyoruz. Bu sürecin sonunda da ürettiğimiz ürünlerin tüketicinin önüne en sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlıyoruz." diye konuştu.

Yıllık 100 milyon dolar ihracat hedefi

Müfit Yavuz, firma olarak yıllık 100 milyon dolara yakın dış satım hedeflerinin olduğunu aktardı.

Avrupa Birliği ülkelerine de ihracat yapmak istediklerini belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Kuluçkalık yumurtadan 1 günlük civcive kadar ihracat yapıyoruz. Özel kargo uçaklarıyla dünyanın çok uzak noktalarına, Madagaskar'dan tutun Sudan, Çad, BAE'den Dubai'sine, yakın komşu ülkeler, Rusya, Türk cumhuriyetleri, İran, Irak gibi 48 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bunun içinde kuluçkalık yumurta, civciv, yem, beyaz et gibi çeşitli kulvarlarda ihracat yapmaya devam ediyoruz.

Japonya'ya ilk kanatlı eti ihracatını başlatmıştık. Bu ülkeye dondurulmuş olarak gemilerle tavuk eti gönderiyoruz. Türkiye'de ilkleri gerçekleştiren bir şirket olarak her yıl üstüne koyarak devam ediyoruz. Bugün 2 bin kişilik bir işletmeye ulaştık, bundan sonraki hedeflerimiz bir ileri işlem tesisi projemiz var. "

Balıkesir'de üretilen kuluçkalık yumurta ve civcivler 48 ülkeye ihraç ediliyor
Balıkesir'de üretilen kuluçkalık yumurta ve civcivler 48 ülkeye ihraç ediliyor
Balıkesir'de üretilen kuluçkalık yumurta ve civcivler 48 ülkeye ihraç ediliyor
Balıkesir'de üretilen kuluçkalık yumurta ve civcivler 48 ülkeye ihraç ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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