Balıkesir'de üniversite öğrencilerinin konaklama ihtiyacına destek

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, üniversiteyi kazanıp geçici barınma ihtiyacı duyan öğrencilere gerekli desteğin sağlandığı bildirildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, öğrencilerin Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlara yerleştirmelerinin yapıldığı belirtildi.

Bu yurtlara yerleşemeyen gençlerin durumuna değinilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gençlerimize, eğitim döneminin başlangıç aşamasında sorun yaşamamaları için valiliğin koordinasyonunda devletimize ait bütün imkanlar kullanılarak büyükşehir belediyemiz ve üniversitelerimizle iş birliği içerisinde geçici konaklama konusunda gerekli destek sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin eğitim yılına sorunsuz olarak başlayabilmeleri amacıyla ilgili kurumlarımızla birlikte titiz bir çalışma yürütülmektedir."