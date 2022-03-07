BALIKESİR - "Uluslararası Altıeylül Tülütabak Tiyatro Festivali" başladı

ALTIEYLÜL, BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Altıeylül Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Uluslararası Altıeylül Tülütabak Tiyatro Festivali" başladı.

Festivalin ilk gününde düzenlenen etkinlikte, Balıkesir'i işgal eden Yunan askerlerini korkutmak için yüzlerini baca kurumu ve soba isiyle boyayan, keçi, koyun postu, at kuyruğu, çan ve değneklerle korkutucu görünüme kavuşan debbağların (tabak, deri işçisi) Milli Mücadele dönemindeki önemini anlatmak için geleneksel "Tülütabak" gösterisi sunuldu.

Yürüyüş gerçekleştiren Tülütabaklar, Milli Kuvvetler Caddesi'nden Ali Hikmet Paşa Meydanı'na ulaştı. Tülütabaklar, yürüyüş sırasında kendilerini izleyen çocukların yüzünü boyadı.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, Milli Mücadele'nin önemli kahramanlarından olan Tülütabaklar'ın adını ulusal boyutta duyurmak için festivalin bu yılki adının Tülütabak Tiyatro Festivali olduğunu söyledi.

Festivalde gündüzleri çocuklar, akşamları ise yetişkinler için oyunların sahneleneceğini ifade eden Avcı, şöyle konuştu:

"Bu hafta önemli bir festivalin başlangıcını yapmış olduk. Türkiye'de sadece Balıkesir'de olan Kurtuluş Savaşı'nda büyük bir katkı sunmuş sadece Balıkesir'e değil, Kurtuluş Savaşı'nın gidişatında önemli roller almış çok önemli bir değerimiz olan Tülütabakları ön plana çıkartarak Uluslararası Altıeylül Tülütabak Tiyatro Festivali'ni başlatmış olduk. Festivalde tiyatro gösterilerinin yanı sıra farklı günlerde paneller de olacak."

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyotrosu'nun çocuklar için sergilediği "Dans Eden Eşek" adlı çocuk oyunuyla festivalin açılışı gerçekleştirildi.

Bursa, Şanlıurfa, Diyarbakır, Ankara, İstanbul ve İzmir şehir tiyatroları oyuncuları ile Ege Tiyatrolar Birliği ve Avrasya Tiyatrolar Birliği temsilcilerinin katıldığı festivalde, Azerbaycan, Özbekistan ve Dağıstan'dan sanatçılar da yer alıyor.

Festival, 12 Mart'ta sona erecek.